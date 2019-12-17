Meteoroloji’den son dakika uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamalara göre; yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) boyunca İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara’nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





EDİRNE °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli





KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





EGE





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





İÇ ANADOLU





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





KONYA °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





BATI KARADENİZ





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





BOLU °C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





KASTAMONU °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





TOKAT °C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık