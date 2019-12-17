Meteoroloji’den son dakika uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamalara göre; yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) boyunca İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara’nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TOKAT °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık