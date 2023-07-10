Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 5-10 derece artıyor /10 Temmuz 2023 21:25

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 5-10 derece artıyor

Meteoroloji'nin verilerine göre, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yarın, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35
İstanbul 32-36
İzmir 36-40
Edirne 37-41
Çanakkale 36-39
Muğla 36-40
Adana 38-42
Antalya 37-43
Kayseri 30-32
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