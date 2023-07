Zam protestosuna sert müdahale! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye İşçi Partisi, iktidarın iğneden ipliğe yaptığı son zamları Ankara ve İstanbul’da protesto etti. TİP İstanbul İl Örgütü bugün Kadıköy Süreyya Operası önünde toplandı.



“Saray harcıyor, halk ödüyor” pankartı açan TİP'li grup, “Her yer hırsızlık, her yer yolsuzluk! Saray düzeni yolsuzluk düzeni, Gün gelecek devran dönecek hırsızlar halka hesap verecek” sloganları attı.



Yapılan açıklamada seçimlerin bitmesinin ardından iğneden ipliğe her şeye zam geldiği ve maaşlara yapılan artışların buharlaştığı vurgulandı.



“AKARYAKIT İSTASYONLARI VERGİ DAİRESİNE DÖNDÜ”



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



*Büyük sermaye gruplarına sürekli vergi afları, kıyak ihaleler sağlanırken akaryakıt istasyonları vergi dairesine, cep telefonları dört farklı vergi kalemiyle mobil vergi dairesine çevrildi. Kullanmadığımız havalimanlarının, köprülerin, yolların vergileri her gün cebimizden çıkmaya devam ediyor.



*Asgari ücrete dahi vergi uygulayan sistem yüzünden çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor, bizlere şükretme fetvaları verilirken bir avuç asalak zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor.



“EMEKLİ MAAŞLARI AÇLIK SINIRININ YARISINA DÜŞTÜ”



*Geldiğimiz noktada çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlamak imkansız hale gelmiştir. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz yarı zamanlı öğrenci tam zamanlı çalışan olarak hayatlarının en güzel günlerini köle gibi yaşamak zorunda bırakılmıştır. Emekli maaşları bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının yarısına düşmüştür.



“HER SABAH DAHA DA YOKSULLAŞTIĞIMIZ BİR ÜLKEYE UYANIYORUZ”



*Ülkemiz, dünya çalışma saatleri ortalamasında en üst sıralarda yer alıp emek sömürüsünde rekorlar kırarken, gelir adaletsizliği ise her geçen gün her saat başı artmakta, bizler her sabah daha da yoksullaştığımız bir ülkeye uyanmaktayız.



*Ancak unutmamalıyız ki; ülkemizi emeğiyle var edenler bizleriz. Zam furyasına, iş yerinde yaşadığımız sıkıntılara, işsizliğe, geleceksizliğe karşı bir araya gelmek zorundayız, onlar bir avuç ama örgütlü biz de milyonlar olarak emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmalıyız.



*İnsanca bir yaşam bir arada vereceğimiz mücadele ile mümkün ve kaçınılmaz olacaktır.



“ZAMLAR GERİ ALINSIN, SERVET VERGİSİ UYGULANSIN”



*Bu mücadeleyi birlikte verelim bizden çaldıklarını birlikte geri alalım! Zamlar geri alınsın, servet vergisi uygulansın, vergiler tabana değil tavana yayılsın.”



ANKARA’DA POLİS MÜDAHALESİ: 20 GÖZATLI



Ankara'da ise Maliye Bakanlığı Binası önünde toplanarak yapılan zamlara tepki için açıklama yapmak isteyen TİP’li gruba polis izin vermedi.



“Bu ülke, bu halk satılık değil” sloganı atan aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu Türkiye İşçi Partili gruba polis müdahale de bulundu, bazı göstericiler yerlerde sürüklendi. En az 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Polis müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi, “Saray harcıyor, halk ödüyor! Halkın sırtından inin, yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın!” paylaşımında bulundu.