Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Yine kavuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredecek. Çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 13 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkacak.



MGM'nin verilerine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredecek. 13 ilde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları bugün Şanlıurfa ve Aydın'da 44, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Batman'da 43, Kilis'te 42, Denizli, Gaziantep ve Siirt'te 41, Elazığ, Manisa ve Mardin'de 40 derece olacak.



Meteoroloji, rüzgarın Marmara’nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.