Samanyolu Haber /Medya / Metro Goldwyn Mayer artık Amazon'un /27 Mayıs 2021 11:58

Metro Goldwyn Mayer artık Amazon'un

Amazon, film stüdyosu Metro Goldwyn Mayer'i 8,45 milyar dolara satın aldı. MGM'nin yaklaşık 4 bin film ve 17 bin TV şovunun hakları Amazon'un eline geçti.

SHABER3.COM

Amazon, film prodüksiyon ve dağıtım şirketi Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve mevcut çalışmalara, müşterilerin daha fazla erişime sahip olacağı belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Amazon’un hisseleri açıklamanın ardından yükseliş kaydetti. Amazon'un bu satın alması 2017 yılındaki 13,7 milyar dolarlık Whole Foods alımından sonraki en büyük ikinci anlaşma oldu.

Metro Goldwyn Mayer'ın, kütüphanesinde şu anda 4 bini aşan film ve 17 bin televizyon içeriği bulunuyor. Satın alma ile MGM'nin yaklaşık 4 bin filmi ve 17 bin TV şovunun hakları Amazon'un eline geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Metro Goldwyn Mayer artık Amazon'un Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:43