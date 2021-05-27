Metro Goldwyn Mayer artık Amazon'un

Amazon, film prodüksiyon ve dağıtım şirketi Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve mevcut çalışmalara, müşterilerin daha fazla erişime sahip olacağı belirtildi.





NTV'nin haberine göre, Amazon’un hisseleri açıklamanın ardından yükseliş kaydetti. Amazon'un bu satın alması 2017 yılındaki 13,7 milyar dolarlık Whole Foods alımından sonraki en büyük ikinci anlaşma oldu.





Metro Goldwyn Mayer'ın, kütüphanesinde şu anda 4 bini aşan film ve 17 bin televizyon içeriği bulunuyor. Satın alma ile MGM'nin yaklaşık 4 bin filmi ve 17 bin TV şovunun hakları Amazon'un eline geçti.