Çiller'in eski danışmanı: Soylu'yu hiç istemedim, 'Türkiye'nin başına bela olur' dedim

Eski Başbakan Tansu Çiller'in danışmanlarından iktisatçı-yazar Memduh Bayraktaroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in 5'inci videosunda anlattığı Özer Çiller ile gerçekleşen görüşmeyi doğruladı. Bayraktaroğlu, görüşmede Anavatan Partisi'nden (ANAP) Doğru Yol Partisi'ne (DYP) vekil transferinin konuşulduğunu söyledi.





2000-2002 yılları arasında Tansu Çillerin danışmanlığını yapan Memduh Bayraktaroğlu, Artı TV'de yayınlanan Haber Aktüel programında Petek Atıcı Türkmen'e suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarını değerlendirdi.





'DYP'Yİ ANAP HALİNE GETİRELİM'





Peker'in 5'inci videosunda bahsi geçen Bayraktaroğlu, kendi evinde Özer Çiller-Peker görüşmesinin gerçekleştiğini doğruladı. Bayraktaroğlu, 2001 yılında yapılan görüşmeyi, "ANAP içinde çok sayıda milletvekili varmış. Onu seven sayan birçok milletvekili varmış. O milletvekilleriyle görüşsün DYP'yi ANAP haline getirelim ondan sonra da MHP'nin yerine iktidara biz olalım istiyorlardı amaçları oydu" diyerek anlattı.





'GÖRÜŞME SIR DEĞİLDİ'





Peker'i 1998 yılında 'gazeteci' kimliğiyle cezaevinde ziyaret ettiğini ve ilerleyen zamanda görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bayraktaroğlu, görüşmesinin kendisinin evinde yapılmasını da Peker'in istediğini söyledi.





"Ben bunun için ifade de verdim" diyen Bayraktaroğlu, bu görüşmenin bir sır olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini ancak neden şimdi tekrar gündeme geldiğini anlayamadığını söyledi. Bayraktaroğlu, Özer Çiller-Sedat Peker görüşmesinin yalnızca ilk 5 dakikasında orada olduğunu daha sonrasında ne konuşulduğunu bilmediğini kaydetti.





BU ÇOCUK (SOYLU) TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA OLUR DEDİM





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair daha önce de eleştirileri olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, "Soylu, DYP'de hiç istemediğim bir adamdı. Defalarca söyledim ve yazdım; bu çocuk Türkiye'nin başına bela olur diyen adamım. İstanbul İl Başkanı olmadan önce sordular, yapmayın dedim. Bunu da yeni söylemiyorum tüm arşivlerde vardır" dedi.





Bayraktaroğlu, "Beni sevmeyen hatta benden nefret eden bir İçişleri Bakanı var. Beni kollatan, gözleten bir adam var" diye konuştu.





Tansu Çiller'in ekonomi politikaları ve o dönemde işlenen faili meçhul cinayetleri de eleştiren Bayraktaroğlu, "Faili meçhuller yüzünden bana DYP'lilerin yapmadığı kalmadı" dedi.





"Benim devletim cinayet işlemez işlememeli" diyen Bayraktaroğlu, "Ama siz işlenmiş cinayetlerden devletin memurunu sorumlu tutarsanız bu devlet o memuru kovar hapse atar, yakar o memurun yerine başka memur getirir. Yani devletle mücadele edecekleri yerine kişilerle mücadele edildi. O işlemese başkaları işleyecekti. Yanlış olan devletin gücünü arkasına alıp cinayet işlemek" diye konuştu.





SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?





Yayınladığı videolarda iktidara yönelik ciddi iddialarda bulunan Sedat Peker, 5'inci videosunda Memduh Bayraktaroğlu için 'çok sevdiğim bir abi' demiş ve şunları söylemişti:





"Memduh Bayraktaroğlu diye çok sevdiğim bir abim var. Bu konularla ilgili yapmış olduğu yorumları televizyonda izleme imkanım oldu. Demiş ki, 'Sedat Peker'i Soylu yanlış yönlendirdi, Mehmet Ağar'ı da yanlış yönlendirdi. Sadece Berat Bey'i değil.' Ben kendisiyle aynı şeyi düşünmüyorum. Memduh Abi, öncelikle zekamla ilgili söylediklerinizden dolayı teşekkür ederim. Hatırlarsanız, sizin evde otururken Tansu Hanım başbakandı. Özer Abi'yle sizin evde buluşmuştuk. Oradaki görüşmemizde Özer Bey benim yaşımı sormuştu. Ben de söyleyince 'Sen benim oğlumdan daha küçüksün' demişti. 'Benim oğlum Etiler'de kız peşinde koşuyor, sen bu yaşta ülkenin kaderiyle ilgili konuları konuşuyorsun' demişti. Abi bu kardeşin, aynı kardeşin. Ben aklımı tatile çıkardım ama zekam devam ediyor..."