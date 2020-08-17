Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL anketi: Barajı iki parti geçiyor /17 Ağustos 2020 14:33

MetroPOLL anketi: Barajı iki parti geçiyor

Metropoll Araştırma Şirketi'nin seçim anketine göre barajı sadece AK parti ve CHP geçiyor. Ankete göre bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 20.5. HDP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 6.9, MHP yüzde 6 ile barajın altında kalıyor.

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MetroPoll, koronavirüs salgını nedeniyle telefonda yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020' anketinin sonuçlarını paylaştı.

'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunun yöneltildiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2. CHP'nin oy oranı yüzde 20.5 olurken, HDP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 6.9, MHP ise yüzde 6 olarak kaydedildi.


Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 2 oy alırken, Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1.3.

Ankete göre 'Kararsızım' diyen seçmenlerin oranı yüzde 10.9 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 5.7’si protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4.5'i yanıt vermemeyi seçti.

En çok oy kaybeden CHP oldu
Daha önce yaptığı araştırmalarla karşılaştırmalı bir tabloyu da paylaşan MetroPoll'ün aktardığı verilere göre, haziran ayında en çok oy kaybeden parti CHP olurken, en çok oy kazanan parti ise AK Parti.

Haziranda CHP'nin oyu yüzde 24 olarak görülürken, temmuz ayında yüzde 20.5’e düştü. AK Parti ise yüzde 30.3'lük oy oranından yüzde 33.2'ye yükseldi.

Araştırmaya göre, protesto oylarında ve kararsızlarda da artış yaşandı. Haziranda katılımcıların yüzde 9.2’si 'Kararsızım' derken, temmuz ayında bu oran yüzde 10.9’a yükseldi. Protesto oylarında ise bir önceki aya göre yüzde 0.8’lik bir artış yaşandı.
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