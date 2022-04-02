Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL anketi: MHP eridi, Millet İttifakı önde /02 Nisan 2022 16:50

MetroPOLL anketi: MHP eridi, Millet İttifakı önde

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankette MHP'nin oy oranının düştüğü görüldü. Mİllet İttifakı'nın toplam oy oranı ise Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

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"Kararsızlar, Protesto oy ve Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 34,3 oldu. Sencar, "Ukrayna krizindeki kolaylaştırı rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü" iddiasında bulundu.

Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 24,1, İYİ Parti'nin ise yüzde 16,1 oldu.

MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 oldu ve geçen yapılan ankete göre oy oranı düştü. Şubat anketinde MHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 6,4 olmuştu.

HDP'nin oy oranının ise yüzde 13 olduğu görüldü.

Ankette DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2,2, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,7 oldu.

Ankete göre Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 40,2 oldu ve 39,2 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı


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