İngiltere’deki bir grup aktivistten ‘Play2Fund’ kampanyası

Dünyada hızla yayılan oyun oynayarak bağış toplama kampanyalarına bir yenisi ekleniyor. İngiltere’de ‘Play2Fund’ adında bir platform kuran bir grup aktivist, online oyun turnuvaları düzenleyerek mağduriyet yaşayan her kesimden insan veya topluluk için bağış toplamayı hedefliyor.



Gazeteci Kerim Balcı ve akademisyen Dr. İsmail Mesut Sezgin’in öncülük ettiği aktivist grup ilk turnuvayı çeyrek asır Pakistan halkına hizmet veren ancak 2018’de Türk hükümetince gasp edilen PakTürk Okulları’nın hukuk mücadelesine destek amacıyla organize edecek.

Her ülkeden turnuvaya katılım mümkün

Ramazan ayında, iki hafta boyunca (8-24 Nisan arası) yapılacak turnuvaya yaklaşık 5 bin oyuncunun katılması ve 20 bin sterlin bağış toplanması bekleniyor. Bağışlar, yarışmacıların teşvik edilmesi suretiyle gönüllülük esasına dayalı toplanacak.

Oyun platformu faceit.com sitesindeki ‘Counter Strike GO’ üzerinden gerçekleştirilecek turnuvada dereceye giren ilk 5 takıma 1.000 $ ila 100 $ arasında değişen ödüller verilecek.









Dünyanın her yerinden yarışmaya katılmak mümkün. Oyunu bilen 16 yaş ve üzerindeki herkes 5 veya 6 kişilik bir takım kurarak turnuvaya kayıt yaptırabilir. Kayıt ücreti olarak 16-18 yaş arasındeki gençlerden 5 $, 18 yaş üzerindekilerden ise 10 $ istenecek.





‘Bireysel deneme başarılı oldu, hedef büyüttük’

Organizatörlerden Dr. İsmail Sezgin, iyi bir hedef veya dava için oyunla bağış toplamanın Batı ülkelerinde yaygın bir yöntem olduğunu ve güzel sonuçlar alındığını söyledi. Kendisinin bu yılın başında PakTürk Okulları için ‘Age of Empires 2’ adlı oyun üzerinden deneme amaçlı bir turnuva düzenlediğini hatırlatan Sezgin, “Bireysel bir girişim ve küçük çaplı bir yarışma olmasına rağmen yaklaşık 2000 sterlin bağış topladık. Bunun üzerine hedef büyüterek daha kapsamlı, profesyonel yarışmalar düzenlemeyi gündeme aldık.” dedi. Geçen yılki araştırma sonuçlarına göre (Statista) oyun oynayan insan sayısının 3,24 milyara ulaştığına, bunun kabaca dünya nüfusunun yarısına tekabül ettiğine değinen Dr. Sezgin şu değerlendirmeyi yaptı: “İnsanlar zaten oyun oynuyor. Biz özellikle oyun platformlarındaki gençleri iyiliğe, hayra sevk etmeyi hatta bu konuda alışkanlık kazandırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Ramazan sonrasında yeni turnuvalarla farklı mağduriyetlere dikkat çekmeyi, yaraların sarılmasında rol almayı düşünüyoruz.”





‘Pakistanlı gençlere ulaşmayı umuyoruz’





PakTürk Okulları’nın hukuk mücadelesini yakından takip eden gazeteci Kerim Balcı da Play2Fund’ın sadece bir maddi destek toplama mekanizması olmadığının, oyunlar sırasında farkındalık artıracak paylaşımların da yapılabildiğinin altını çiziyor. “Oyun sektörü, konvansiyonel oyunlarda, mesela futbolda olduğu gibi, oyunu oynayanların binlerce katı insanın seyirci olarak yer aldığı bir noktaya ulaşmış durumda. Tıpkı bir futbol maçının tribünlerinde kültürel hatta ilmi temaslar yaşandığı, alışverişler yapıldığı, bağlantılar kurulduğu gibi video oyunlarının izleyicileri arasında da yoğun fikri etkileşimler oluyor. Özetle biz tribünlere oynuyoruz,” diyen Balcı Play2Fund sayesinde Pakistanlı gençlere ulaşmayı umduklarını vurguluyor.

Turnuvaya katılım şartları, oyun kuralları ve yarışma süreci ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak için aşağıdaki sosyal medya hesaplarını takip edebilir, merak ettiğiniz konular için mail adresine soru yazabilirsiniz.





Twitter: play2fund

Instagram: play2fund2022