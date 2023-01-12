Samanyolu Haber /Gündem / MHP’de Sinan Ateş istifaları sürüyor: Ankara İl Başkanı SMS ile üyelikleri düşürdü /12 Ocak 2023 01:02

MHP’de Sinan Ateş istifaları sürüyor: Ankara İl Başkanı SMS ile üyelikleri düşürdü

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP'de istifa iddiaları tartışılırken, MHP Ankara İl Başkanı’nın üyelere gönderdiği toplu mesaj dikkat çekti. Başkan Turgay Baştuğ, mesajında “Yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından çok sayıda MHP’linin partiden istifa ettiği iddia edildi. 

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, MHP Ankara İl Başkanlığı, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından, partiden ayrılmak isteyenlerin üyeliklerini gönderdiği mesajla düşürdü. Parti üyeliğinin son bulduğu vurgulanan mesajda “Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyorum” denildi.

Ateş’in öldürülmesinin ardından Genel Merkez’e tepki gösteren MHP’liler parti üyeliğinden ayrılmak için e-devletten başvuruda bulunmaya başladı. Başvurulara MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’dan gelen mesajla karşılık verildi.

Mesajda “E-Devlet üzerinden yapmış olduğunuz ‘Siyasi Parti Üyelik Sonlandırma’ işleminiz neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğiniz son bulmuştur. Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyor, partimize karşı herhangi bir sorumluluğunuzun ve manevi bir bağınızın kalmadığını dikkatinize sunuyorum” denildi.
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