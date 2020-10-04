Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li vekilden Mansur Yavaş’a ‘ezer geçeriz’ tehdidi /04 Ekim 2020 11:08

MHP’li vekilden Mansur Yavaş’a ‘ezer geçeriz’ tehdidi

MHP’li vekil Erkan Haberal’ın makam aracının Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin üzerine sürülmesine tepkiler devam ederken MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Mansur Yavaş’ı hedef alarak ‘Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil’ dedi

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Ankara’da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförü, aracın bahçeye geçişinin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin üzerine arabasını sürerek personele çarptı.

Haberal’ın şoförünün kullandığı aracın belediye personeline çarpmasına ilişkin tartışmalar sürerken MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy olaydan Mansur Yavaş’ı sorumlu tutarak “Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil” dedi.

Baki Ersoy Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Haberal’a “hadsizlik” yapıldığını öne sürerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın özür dilemesi gerektiğini savundu.

Ersoy “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Bizi sevmediğini,bu hareketleri kasıtlı yaptırdığını biz biliyoruz ve zaten bizde seni sevmiyoruz ama saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” diye yazdı.


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