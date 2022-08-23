Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de ciddi baraj sorunu var! /23 Ağustos 2022 11:22

MHP'de ciddi baraj sorunu var!

Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, gerçekleştirilen son seçim anketlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, "AKP'nin son gelip dayandığı yüzde 30 sınırı vardı. Şimdi o oran yüzde 29’a gelmiş durumda. CHP’yle aralarındaki fark yüzde 0,5-0,7" ifadelerini kullandı. Seçimlere az bir süre kala AK Parti ve ittifak ortağı MHP'nin seçmen desteğinin azaldığı görülüyor.

Birgün'e konuşan Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına dair birçok konudaki verileri paylaştı:

AK PARTİ'NİN SON GELİP DAYANDIĞI YÜZDE 30 SINIRI VARDI, ŞİMDİ YÜZDE 29'
"AKP'nin son gelip dayandığı yüzde 30 sınırı vardı. Şimdi o oran yüzde 29’a gelmiş durumda. Diğer bulgu CHP’yle aralarındaki fark yüzde 0,5-0,7 gibi farklarla karşımıza çıkıyor. Yani yüzde 1 bile değil. Az farkla AKP önde. Ama daha doğru okumayla başa baş diyebiliriz.


Nüfusun yüzde 70’den fazlası en az bir kere AKP’ye oy vermiş. Geldiği yer yüzde 29. Aradaki yüzde 41’in her geçen gün dönme ihtimali ortadan kalktı. Bugün iktidar daha fazla gerilimle, kredi dağıtarak bu sorunu çözebileceğini düşünüyor. Çözemez çünkü toplum içine düştüğü yoksullaşma halinin farkında.

Yüzde 29 bana göre AKP'nin kemik seçmeni. Ama kaybettikten sonra büyük ihtimalle çözülecek. Bütün lider partileri genelde ilk kayıptan sonra çözülmeye gider.

'MHP BARAJ SORUNU YAŞAYABİLİR'
Seçimler belirlenen tarihte yapılırsa MHP'de ciddi bir baraj sorunu potansiyeli karşımıza çıkıyor. Çünkü kış ayları genel itibariyle oy kaybettiren aylardır. MHP’li seçmen muhalefete geçiyor. AKP'den de kopanların büyük çoğunluğu CHP’ye ve diğer sağ partilere gidiyor."
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