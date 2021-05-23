MHP'den ilginç açıklama: 'Cumhur İttifakı iktidar ortaklığı değildir'

Konya'nın yerel bir televizyon kanalında gündemi değerlendiren Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfü Yalman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı eleştirilere tahammül edemediğini ifade etti.





Yalman, “Devlet Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanı hakkında söylediği laflara ben tahammül edemiyordum zamanında. Hâlâ da bunu kaldıramıyorum. Ama ne oldu da bu kadar ağır laflardan sonra bir araya gelindi? Bu sorunun cevabını bulamıyorum. Devlet Bahçeli'nin ve Doğu Perinçek'in hükümetin ve Tayyip beyin yanında yer almasını ve desteklemesinin ne olduğunu bilemiyorum. Bir açıklama yapmak lazım” ifadelerini kullandı.





MHP'Lİ YALÇIN’DAN YALMAN'A TEPKİ





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Lütfü Yalman’ın MHP’ye yönelik iddialarına tepki gösterdi. Yalman’ın iddialarının asılsız olduğunu ifade eden Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





* Türkiye'de millete ve millî iradeye rağmen politika üretmeye çabalayanların hüsrana uğramaları kaçınılmazdır. Lütfü Yalman gibi MHP muarızları, anlaşılan 15 Temmuz 2016 ihanet kalkışmasını, verilen şehitleri ve o gün Türkiye'nin uçurumun kenarından döndürüldüğünü unutturmaya çalışmaktadır.





* Evet, MHP 15 Temmuz öncesinde AK Parti yönetimini eleştirmiştir. Üstelik bunu hiçbir MHP sözcüsü inkâr etmemiştir. Ancak 15 Temmuz'dan sonra köprülerin altından çok sular akmış; bütün siyasi partiler duruş, tutum ve tavırlarını gözden geçirmişlerdir.









* MHP de Türkiye'nin içine yuvarlandığı istikrarsızlığı ve bölünme tehlikesini görerek yıllardır sürdürdüğü sorumlu ve yapıcı siyaset anlayışının gereğini yerine getirmiştir. 15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra MHP; Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına millî mutabakatı esas alan bir duruş sergileyerek bu konuda AK Parti ile uzlaşma içine girmiştir. Türkiye artık 15 Temmuz 2016 öncesinin Türkiye'si değildir.





“TEMELSİZ İDDİALARDA BULUNMASI BÜYÜK GÜNAHTIR”





“Bütün yalın hakikatlere rağmen partimizi hedefe koyan L. Yalman'ın dile getirdiği türden kara propaganda yöntemleri, alenen FETÖ destekçiliğidir” diyen Yalçın açıklamalarını şöyle sürdürdü:





* Lütfü Yalman'ın iktidardan nemalanma ve iktidar ortaklığı iddiası da külliyen yalandır. Kendisini ve tenhalarda HDP'yle oynaşan zilletin vesairesi partisini ispata davet ediyoruz. Aksi takdirde müfteri oldukları bir defa daha ilan edilecektir.





* MHP'nin iktidardan en küçük talebi veya icra erkine yönelik en ufak yönlendirmesi veya pazarlığı asla söz konusu olmamıştır. Ortada bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yoktur ve ne Cumhurbaşkanlığı makamının ne de bakanlar kurulunun tasarruflarında MHP'nin en küçük bir dahili bulunmamaktadır.





* Cumhur İttifakı; Türkiye'nin bekasını, birliğini ve istikrarını muhafaza etmeyi esas alan bir siyasi mutabakat ürünüdür ve iktidar ortaklığı değildir. MHP Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüş ve önerilerini ise sık sık kamuoyuyla paylaşmakta ve iktidar da bunları kendince değerlendirmektedir.









* MHP'nin iktidardan nemalandığını söylemek; Hakk'a, adalete, idrak ve izana ters düşmektir. L. Yalman'ın bütün camiamızı ve partimizi suçlamaya kalkmasında; hain bir emel, çirkef bir maksat, şerefsiz bir ima, ahlaksız ve haysiyetsiz bir bakış açısı vardır Allah'a ve ahiret gününe inanan bir Müslüman'ın, bu tür temelsiz iddialarda bulunması bühtandır, büyük günahtır.