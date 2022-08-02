Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li vekilin lüks hediyesi tartışmaya sebep oldu: Bir değil bin feda olsun /02 Ağustos 2022 10:53

MHP'li vekilin lüks hediyesi tartışmaya sebep oldu: Bir değil bin feda olsun

Ülke gündemine ekonomik kriz ve geçim sıkıntısının damga vurduğu bir dönemde MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz'un lüks hediyesi siyasete damga vurdu. Özyavuz, MHP Haliliye Belediye Meclis Üyesi Osman Karaağaç'a lüks bir otomobil hediye etti.

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MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP Haliliye Belediye Meclis Üyesi Osman Karaağaç'a lüks bir otomobilin anahtarını verdiği fotoğrafları "Kardeşime bir değil bin araba feda olsun" diye paylaştı.

Özyavuz, 30 Temmuz tarihli paylaşımında "MHP Haliliye Belediye Meclis Üyemiz Kardeşim Osman Karaağaç'a bir değil bin araba feda olsun iyi günlerde kullansın" ifadelerini kullandı.



Osman Karaağaç ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Özyavuz'a şöyle yanıt verdi: 

"Vekil ağabeyim. Bugünkü sürprizin karşısında hisslerimi denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa ifade edemez. Tek kelime ile sen benim ağabeyimsin. Rabbim varlığını daim eylesin. Sana bir can değil bin can feda olsun."


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