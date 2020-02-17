Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin 48 yıllık gazetesi kapandı: 'Bizi sırtımızdan hançerlediler' /17 Şubat 2020 09:48

MHP'nin 48 yıllık gazetesi kapandı: 'Bizi sırtımızdan hançerlediler'

İsmi 1972 yılında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan Ortadoğu gazetesi 48 yıllık yayın hayatına son verdi.

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MHP'nin yayın organı olarak bilinen gazete, son baskısında kendilerine destek gelmemesine de tepki gösterdi.

Veda yazısında, "Hayal kırıklıklarımız kaldıramayacağımız kadar derin. Yani eski dostlar düşman oldu. Bununla da kalmadılar bizi sırtımızdan hançerlediler" deniyor.

Ortadoğu gazetesi, Haziran 2019'da ekonomik sorunlar nedeniyle ulusal yayından yerel yayına geçiş yaptıklarını duyurmuştu.
'Son baskı' manşetiyle çıkan gazetenin birinci sayfasında şu ifadeler kullanıldı:

"Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz Ortadoğu da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın…

Gazetemize geldiklerinde 'Ceketimizi satar bu gazeteyi yine de yaşatırız' diyenlerin son iki yıldır yaptıkları vefasızlıkları unutmayacağız. 'Ceketimizi satarız' diyenler ceketlerini satmadı ama  bize her türlü tuzağı kurmayı sürdürdü. Hayal kırıklıklarımız kaldıramayacağımız kadar derin. Yani eski dostlar düşman oldu. Bununla da kalmadılar bizi sırtımızdan hançerlediler."
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