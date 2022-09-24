Miçotakis’ten Türkçe paylaşım: Biz düşman değil, komşuyuz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu’ndaki BM’nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter’dan Türkçe olarak paylaştı.







Miçotakis, “Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz.” ifadelerini kullandı.







Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini hatırlatan Miçotakis, “Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım.” yazdı.





Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu kaydetti. Ardından, “Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan’ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir.” diye konuştu.





Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar’da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini belirten Miçotakis, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz.” sözünü hatırlatarak Türkiye’nin Yunanistan’a karşı sert söylemlerde bulunduğunu hatırlattı. Türkiye’nin Ege’ye dair tezlerini “hatalı iddialar” olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.