Samanyolu Haber /Dünya / Anonymous, Rusya Savunma Bakanlığının sitesini hackledi, liste ifşa oldu /24 Eylül 2022 10:27

Anonymous, Rusya Savunma Bakanlığının sitesini hackledi, liste ifşa oldu

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesini hacklediğini duyurdu. Grup, seferberlik için askere çağırılması muhtemel 305 bin kişinin bilgilerini sızdırdı.

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Anonymous, Twitter hesabından Rusya Savunma Bakanlığı’nın sitesini hacklediğini duyurdu.

Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesini hackleyen grup, Rusya’da açıklanan seferberlik dalgasında askere alınması muhtemel 305 bin 925 kişinin verilerini de sızdırdı. ”Ukrayna’ya Zafer” etiketi altında paylaşılan bilgiler bütün sosyal medya kullanıcıları için aktif halde yayınlandı.



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