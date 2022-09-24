Anonymous, Rusya Savunma Bakanlığının sitesini hackledi, liste ifşa oldu

Anonymous, Twitter hesabından Rusya Savunma Bakanlığı’nın sitesini hacklediğini duyurdu.







Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını duyurdu.





Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesini hackleyen grup, Rusya’da açıklanan seferberlik dalgasında askere alınması muhtemel 305 bin 925 kişinin verilerini de sızdırdı. ”Ukrayna’ya Zafer” etiketi altında paylaşılan bilgiler bütün sosyal medya kullanıcıları için aktif halde yayınlandı.











