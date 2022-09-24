Samanyolu Haber /Gündem / İran'da Mahsa Amini haberini ilk veren gazeteci tutuklandı /24 Eylül 2022 10:36

İran'da Mahsa Amini haberini ilk veren gazeteci tutuklandı

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin hastaneye yatırıldığını ilk duyuran gazeteci Nilufar Hamidi tutuklandı.

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Mahsa Amini’nin ahlak polisinin şiddeti sonucu ölmesinin ardından İran’da başlayan protestolar sürerken rejim güçleri gazeteci Nilufar Hamidi tutukladı.

Nilufar Hamidi’nin tutuklandığını haberini Gazetecilikte Kadın Koalisyonu duyurdu.

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazeteci Nilufar Hamidi’nin evinin İran polisi tarafından basıldığı ve gazetecinin tutuklandığı belirtildi.

CFWIJ’in paylaşımı şöyle:

“İran polis, gazeteci Nilüfar Hamidi’nin evini basarak, tutukladı. Hastaneye yatışı ilk bildiren Nilufar oldu. Nilüfar, bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci oldu. #CFWIJ gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. #FreeNilufar”
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