Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft AB müşterileri için 'veri sınırı'nı kullanıma sunacak /15 Aralık 2022 14:52

Microsoft AB müşterileri için 'veri sınırı'nı kullanıma sunacak

Microsoft 1 Ocak'tan sonra Avrupa Birliği sınırlarındaki müşterilerinin son düzenlemelere uyumlu şekilde bulut verilerinin depolanacağını kaydetti.

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Microsoft bugün yaptığı açıklamada, AB içindeki bulut müşterilerinin 1 Ocak'tan itibaren verilerinin bir kısmını AB ülkeleri içerisinde işleyip depolayabileceğini söyledi.

Şirketin açıklamasına göre "AB veri sınırı"nın aşamalı olarak kullanıma sunulması, Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 ve Power BI platformu gibi tüm temel bulut hizmetleri için geçerli olacak.

AB'nin 2018'de kullanıcı gizliliğini koruyan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni yürürlüğe koymasından bu yana büyük işletmeler, müşteri verilerinin uluslararası akışı konusunda adımlar atmaya başladı. AB, verilerin blok sınırlarında işlenmesini talep ediyor.

AB'nin yürütme kolu Avrupa Komisyonu, verileri ABD'ye aktarılan AB ülkeleri vatandaşlarının gizliliğinin korunmadığı endişesiyle buna benzer adımlar atmaya başlamıştı.

Reuters'e konuşan Microsoft'un Baş Gizlilik Sorumlusu Julie Brill, “İlk aşama müşteri verileri olacak. Ve sonraki aşamalara geçerken, günlük verilerini, hizmet verilerini ve diğer türdeki verileri [AB sınırına] taşıyacağız" dedi. Yetkili ikinci fazın 2023'ün sonunda, üçüncü fazın ise 2024'te tamamlanacağını söyledi.

Brill, "Müşterilerimizin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve düzenleyicileriyle verilerinin nerede işlendiği ve depolandığı konusunda net görüşmeler yapabilmek için bu çözümü oluşturuyoruz" dedi.

Microsoft, Fransa, Almanya, İspanya ve İsviçre dahil olmak üzere AB ülkelerinde 10'dan fazla veri merkezi işletmekte.

Microsoft daha önce, hükümetlerin müşteri verilerine ilişkin taleplerine itiraz edeceğini ve AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal ederek verilerini paylaştığı herhangi bir müşteriyi mali olarak tazmin edeceğini söylemişti.
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