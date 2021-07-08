Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft: Kritik bir güvenlik açığı var, hemen işletim sisteminizi güncelleyin /08 Temmuz 2021 12:41

Microsoft: Kritik bir güvenlik açığı var, hemen işletim sisteminizi güncelleyin

Microsoft, güvenlik araştırmacılarının işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulmasının ardından Windows kullanıcılarını yayınladıkları güncellemeyi yüklemeleri için uyarıyor.

SHABER3.COM

Microsoft’un başı yine güvenlik açığıyla dertte. Araştırmacılar, mayıs ayı sonlarında, birden fazla kullanıcının bir yazıcıya erişmesine izin veren “Yazdırma Biriktiricisi”nde güvenlik açıkları bulduklarını Twitter’da paylaştılar. PrintNightmare olarak bilinen güvenlik açığı, Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetini etkiliyor.

Microsoft, kullanıcılarını güvenlik açığından yararlanan bilgisayar korsanlarının programlar yükleyebilecekleri, verileri görüntüleyip silebilecekleri ve hatta tam kullanıcı haklarına sahip yeni kullanıcı hesapları oluşturabilecekleri konusunda uyardı.

SADECE WINDOWS 10 ETKİLENMİYOR

Etkilenen tek sürüm Windows 10 değil, Microsoft’un geçen yıl desteğini sonlandırdığı Windows 7 de güvenlik açığına maruz kalıyor. Microsoft, artık Windows 7 için güncelleme yayınlamayacağını duyurmasına rağmen, 12 yıllık işletim sistemi için PrintNightmare sorununun ciddiyetinin altını çizen bir yama yayınladı.

Microsoft son yıllarda sık sık güvenlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. 2020 yılında Windows işletim sisteminde bilgisayar korsanlarının meşru yazılım şirketleri gibi davranmalarına izin verebilecek büyük bir sorun olduğu belirlenmişti. Bu yıl, bilgisayar korsanlarının popüler e-posta ve takvim hizmeti için sunuculara erişmesine izin veren dört güvenlik açığı nedeniyle yüz binlerce Exchange kullanıcısı hedef alındı.

CCS Insight’a göre; Windows 11 şu anda dünya çapında yaklaşık 1,3 milyar cihazda çalışan büyük bir güncelleme.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Microsoft: Kritik bir güvenlik açığı var, hemen işletim... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:26