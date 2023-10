Microsoft, Call of Duty'nin sahibi Activision’ı satın alıyor

Microsoft'un amacı Xbox oyun konsolu için talebi artırmak

Microsoft Başkanı Smith, şirketinin "CMA'nın kapsamlı incelemesinden ve kararından" memnun olduğunu söyledi.

CMA, Nisan ayında verilen 69 milyar dolarlık orijinal anlaşmayı, piyasada rekabetin önüne geçeceği gerekçesiyle engellemesinin ardından güncellenmiş yeni teklifin endişeleri giderdiğini belirtti.Yeni anlaşmaya göre Microsoft, Activision’ın oyunlarının bulut üzerinden bilgisayar ve oyun konsollarındaki dağıtım haklarını, Fransız oyun yayıncısı Ubisoft’a devredecek.Buna rağmen Microsoft, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch ve Candy Crush gibi oyunların sahibi olacak ve bu sayede büyük bir gelir elde edecek.İngiltere'nin de yeşil ışık yakmasıyla satın almanın gerçekleşmesinde bir engel kalmadı.Satın alma anlaşması, daha önce dünya çapındaki rekabet kurumları tarafından farklı tepkiler almıştı.Avrupa Birliği’nin ilgili kurumu anlaşmayı onaylamıştı. ABD’de ise satın alma sürecini durdurmaya yönelik talepler mahkemeler tarafından reddedilmişti.CMA, anlaşmayı onaylamasına rağmen Microsoft’u eleştirdi.Kurumun Nisan ayındaki engellemesinin ardından Microsoft’un başkanı Brad Smith, bunun “İngiltere için kötü bir karar” olduğunu söylemişti.CMA Başkanı Sarah Cardell ise, “İşletmeler ve bu işletmelere bağlı danışmanlarının, Microsoft'un kullandığı taktiklerin CMA ile iletişim kurmanın bir yolu olmadığını kesinlikle anlamaları gerekiyor” dedi.Microsoft’un başlangıçtaki soruşturmada teklifi yeniden yapılandırma şansı olmasına karşın, ısrarlarını sürdürdüğünü belirten Cardell, “Bu işe yaramayacak bir paketti. Süreci bu şekilde uzatmak sadece zaman ve para kaybına neden oluyor" dedi.CMA, revize edilmiş anlaşmanın oyun endüstrisinde "rekabetçi fiyatları koruyacağını" ve daha fazla seçenek ve daha iyi hizmetler sunacağını belirtti.Activision’ın bulut haklarının Assassin's Creed isimli oyunu yapan Ubisoft'a satışıyla ilgili konuşan CMA Başkanı Cardell, “Microsoft'un bu önemli ve hızla gelişen pazar üzerinde hakimiyet kurmasını engelledik” dedi.Activision Blizzard sözcüsü de anlaşmanın "harika bir haber" olduğunu söyledi.Yeniden yapılandırılmış bu anlaşma kapsamında Microsoft, 15 yıl boyunca Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki bulut üzerinden Activision oyunlarını yayınlama haklarını Ubisoft'a devretmeyi kabul etti.Microsoft, satın almayla birlikte sahibi olduğu Xbox oyun konsolu için talebi artırmayı umuyor.Bu, Xbox’ın oyun abonelik hizmeti Game Pass’e de daha fazla içerik sağlamak anlamına gelecek.Bu anlaşma ile birlikte oyun endüstrisinde büyük bir değişim de olası. Microsoft'un bir video oyun devi olarak sektördeki yeri daha da sağlamlaşırken oyun konsolu markası PlayStation’ın sahibi olan ve Microsoft'un sektördeki en büyük rakibi konumundaki Sony endişeli.Sony, Call of Duty gibi büyük Activision içeriklerinin zaman içinde yalnızca Xbox'a özgü hale gelebileceği endişesiyle bu anlaşmaya sert bir şekilde karşı çıkmıştı.PlayStation şu anda Xbox’a göre daha popüler.Ancak bütün eğlence platformlarında olduğu gibi başarının anahtarı, en iyi içeriğe sahip olmaktan geçiyor.Sony de başarılı oyun stüdyolarını satın almaktan kaçınmıyor.Ancak Activision Blizzard, kendi ligini oluşturmuş durumda ve Microsoft da bunun farkında.Microsoft'un sahibi olduğu Bethesda adlı başka büyük bir stüdyo, sekiz yıllık oyun geliştirme sürecinin ardından büyük bir beklentiye sebep olan Starfield isimli oyunu 2023’te piyasaya sürdü.Ancak bu oyun sadece Xbox ve bilgisayarda oynanabiliyor.