Samanyolu Haber /Dünya / Midilli Adası açıklarında mülteci teknesi battı: 4 ölü /28 Ağustos 2023 14:15

Midilli Adası açıklarında mülteci teknesi battı: 4 ölü

Yunanistan Sahil Güvenliği, Midilli Adası açıklarında bir mülteci teknesinin battığını, dört kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında mülteci teknesi battı. İlk belirlemelere göre, en az dört kişi hayatını kaybederken 18 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT, mülteci teknesinin Ege Denizi'nin doğusunda batmasının ardından kurtarılan kişilerin sahil güvenlik ekipleri tarafından Mytilene Limanı'na götürüldüğünü, bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı. Mültecilerin Türkiye'den yola çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Associated Press (AP) de Midilli'nin kuzey doğusunda meydana gelen olayın ardından Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait bir geminin mültecileri limana götürdüğünü aktardı. Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, 26-27 Ağustos tarihlerinde Ege Denizi'nden botlarla geçmeye çalışan 'onlarca kişinin kurtarıldığı' ve son iki ay içinde bu yolla ülkeye geçmeye çalışan mültecilerin sayısında artış olduğu belirtildi.
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