Samanyolu Haber /Gündem / 'Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaştı' mı? /02 Mart 2023 22:15

'Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaştı' mı?

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Altılı Masa toplantısı edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

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Altılı Masa bugün, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşıldığı belirtilirken; 6 Mart'ta masanın yeniden toplanılacağı belirtildi. 

İLK KULİSLERİ PAYLAŞTI 
Toplantının hemen ardından birçok kulis bilgisi gelmeye başladı. 

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın edindiği bilgiye göre, Altılı Masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. 

Özkiraz, "Millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaştı. Partiler yetkili kurullarında kararı oylayıp Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacaklar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

Özkiraz'ın bu iddiasına karşın İYİ Partili Erhan Usta "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir" dedi.
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