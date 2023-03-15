Millet İttifakı liderleri sel bölgesine gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Urfa ve Adıylaman'da 13 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile afet bölgesine geçeceklerini duyurdu.







Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz."





Üç lider ilk olarak saat 19:30'da Urfa'yı ziyaret edecek.

