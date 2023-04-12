Millet İttifakı’ndan Erdoğan’a mülakat cevabı

Erdoğan, iktidar partisinin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte, “Kamuda mülakatı kaldıracağız. Alımları sınavdaki başarılara göre yapacağız” dedi.





Erdoğan'ın bu vaadine, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.





“BU REZALETLERİ BEN DÜZELTECEĞİM”





Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim” ifadelerini kullandı.





“EYLEM PLANIMIZI SEÇİME 33 GÜN KALAN OKUMUŞ OLMASINA SEVİNDİM”





Babacan ise, “Sayın Erdoğan'ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)” dedi.





“SON GECE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİ MİSALİ”





Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Erdoğan'ın vaadlerine bakınca ‘yatmış, yatmış son gece üniversite sınavına hazırlanan öğrenci' misali… Türk Milleti, Akp'ye mazeret bırakmayacak şekilde yetki, güç, bütçe ve 21 yıllık süre verdi. Bir 5 yıl daha verse bu 21 senede yapamadığınız neyi yapacaksınız!!!” dedi.





Uysal, paylaşımında ‘YettiGari’ etiketini de kullandı.