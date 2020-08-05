'Millet tüketici kredisi veya kredi kartıyla yaşıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon neticedir” sözünü hatırlatan Muratoğlu, “Faizler kaçta? Merkez Bankası'na sorarsan yüzde 8.25'te… Eee nerede netice? Sistemin ucubeliğine bakalım. Açıklanan resmi enflasyondan bile düşük mevduat faizi veriliyor. İşin enteresan tarafı kamu bankaları mevduat faizinden düşük kredi veriyor” dedi.







Tasarrufunu bankaya yatıranın para kaybettiğini belirten Muratoğlu, şöyle devam ediyor:





“Bankadan kredi çekip borçlandığı parayı bankaya yatıran para kazanıyor! Bu sistemin ekonomiyi taşıması bekleniyor. Tünelin ucu fena bir yere çıkıyor! Kuru baskıla, faizi baskıla, zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla, işten çıkarmayı yasakla… Yalan istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda. Enflasyon artmasa ne fark edecek? ‘Enflasyon düştü’ deseler ne alacaksın? Vatandaşın geliri artmıyor, ama borcu artıyor. Millet tüketici kredisi, kredi kartı ile yaşamını sürdürüyor. Birileri sarayda susamlı levrek simidi yerken enflasyon sadece bize…”