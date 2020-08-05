Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Millet tüketici kredisi veya kredi kartıyla yaşıyor' /05 Ağustos 2020 11:17

'Millet tüketici kredisi veya kredi kartıyla yaşıyor'

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, “Yahu bu kurum bütün dünyada salgın nedeniyle işsizliğin 5'e, 10'a katlandığı dönemde ‘Türkiye'de işsizlik düştü’ diye açıklama yaptı. Daha ötesi var mı? Liyakata göre değil, saraya yakınlığına göre atanan yöneticileri ile güvenilirliğini kaybetmiş bir kurumun açıkladığı enflasyona inanan olur mu?” diye sordu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon neticedir” sözünü hatırlatan Muratoğlu, “Faizler kaçta? Merkez Bankası'na sorarsan yüzde 8.25'te… Eee nerede netice? Sistemin ucubeliğine bakalım. Açıklanan resmi enflasyondan bile düşük mevduat faizi veriliyor. İşin enteresan tarafı kamu bankaları mevduat faizinden düşük kredi veriyor” dedi.

Tasarrufunu bankaya yatıranın para kaybettiğini belirten Muratoğlu, şöyle devam ediyor:

“Bankadan kredi çekip borçlandığı parayı bankaya yatıran para kazanıyor! Bu sistemin ekonomiyi taşıması bekleniyor. Tünelin ucu fena bir yere çıkıyor! Kuru baskıla, faizi baskıla, zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla, işten çıkarmayı yasakla… Yalan istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda. Enflasyon artmasa ne fark edecek? ‘Enflasyon düştü’ deseler ne alacaksın? Vatandaşın geliri artmıyor, ama borcu artıyor. Millet tüketici kredisi, kredi kartı ile yaşamını sürdürüyor. Birileri sarayda susamlı levrek simidi yerken enflasyon sadece bize…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Millet tüketici kredisi veya kredi kartıyla yaşıyor' Sonraki Haber >>

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:01