Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenledikleri protesto sırasında polis müdahalesine uğrayan öğremenlere destek verdi.
"Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız." diyen Akşener, "Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!" ifadelerini de kullandı.
İşte Akşener'in o mesajı:
Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra;
Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde...
Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız.
Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!
Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde...
Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız.
Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!
#ÖğretmenlerGözaltında