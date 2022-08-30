Samanyolu Haber /Gündem / "Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!" /30 Ağustos 2022 22:43

"Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!"

Öğretmenlerin protestosu sırasında yapılan polis müdahalesi tepki çekmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu konuya değinerek bir sosyal medya mesajı paylaştı.

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Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenledikleri protesto sırasında polis müdahalesine uğrayan öğremenlere destek verdi.

"Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız." diyen Akşener, "Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!" ifadelerini de kullandı.

İşte Akşener'in o mesajı:

Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra;

Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde...

Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız.

Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!

#ÖğretmenlerGözaltında

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