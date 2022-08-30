Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenledikleri protesto sırasında polis müdahalesine uğrayan öğremenlere destek verdi.





"Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız." diyen Akşener, "Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!" ifadelerini de kullandı.







İşte Akşener'in o mesajı:







Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra;



Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde...



Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız.



Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!





#ÖğretmenlerGözaltında





