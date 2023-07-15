Milletvekilliği düşürüldüğü dönemdeki tüm haklarını geri alacak

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Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 27. Dönemde HDP milletvekiliyken milletvekilliğinin düşürülmesi sonucu cezaevine girdi ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı sonucu milletvekilliğine geri döndü.Gergerlioğlu, cezaevinde olduğu sürece alamadığı milletvekili maaşı için TBMM aleyhine Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.Mahkeme, TBMM’nin Gergerlioğlu’nun cezaevine girmesinde kusuru bulunmadığına hükmederek davayı reddetti. Mahkeme, idarenin bu olayda kusurlu olmadığını belirterek, davası reddetti.



İSTİNAFA TAŞIDI



Gergerlioğlu, kararı temyiz ederek istinafa taşıdı. Gergerlioğlu, istinaf dilekçesinde Anayasa Mahkemesi’nin kendisi hakkında verdiği karar sonrasında milletvekilliğine döndüğüne dikkat çekerek, “2021 yılı mart-temmuz arası dönemdeki maaşlarının ödenmesi gerek. Kaldı ki diğer kamu görevlilerine beraat etmeleri veya haklarında verilen kesin hükmün kaldırılması halinde maaşları iade ediliyor” dedi.



TBMM’NİN İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



Ankara 7. Bölge İdare Mahkemesi, istinaf başvurularını inceleyerek, dosya hakkında karara vardı.



İstinaf, Gergerlioğlu’nun başvurusunun idari yargı denetimi dışında kaldığı iddiasına karşı, Gergerlioğlu’nun cezaevinde olduğu sürece ilişkin verilmeyen kararın idari bir tasarruf olduğuna hükmederek, maaşının ödenmesi yönündeki başvurusunu da haklı bularak, maaşın yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmetti.Kararda, şöyle dendi:



“… milletvekilliği görevini sürdürememesinin ve buna bağlı olarak maaşlarının ödenmemesinin sebep unsurunu teşkil eden durumun hukuka aykırılığı ortaya konulduğuna göre, söz konusu hak ihlalinin sonuçlarından biri olduğunda tereddüt bulunmayan maaş ödememe durumunun ortadan kaldırılarak ihtilaf konusu dönemde ödenmeyen maaşlarının davacıya ödenmesi gerekmekte olup, dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin (ilk derece mahkemesi) idare mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”



NE OLMUŞTU?



Gergerlioğlu hakkında çözüm sürecinde yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Gergerlioğlu, T24 haber sitesinde 20 Ağustos 2016’da yayınlanan ve PKK’nın bir açıklamasına yer verilen “Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir” başlıklı haberi paylaşması nedeniyle örgüt propagandası yapmakla suçlandı ve hapis cezası aldı.



Dava süreci devam ederken 2018 Türkiye genel seçimlerinde HDP’den 27. Dönem Kocaeli milletvekili seçildi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi oldu. Daha sonra Gergerlioğlu hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği karar, istinaf ve ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce onandı.Gergerlioğlu hakkında cezasıyla ilgili TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu Meclis’te bir süre eylem yaptıktan sora cezaevine girdi.



Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz 2021’de aldığı kararla Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Gergerlioğlu, 16 Temmuz 2021 tarihinde yeniden milletvekili oldu.



