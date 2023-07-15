Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'teki eylemci Tevrat ve İncil yakmaktan vazgeçti /15 Temmuz 2023 19:14

İsveç'teki eylemci Tevrat ve İncil yakmaktan vazgeçti

İsveç'te Tevrat ve İncil yakacağını açıklayan kişi eyleminden vazgeçti. Ahmad A. adlı eylemci yapacağını duyurduğu gösterinin ülkede yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma gösterilerine bir tepki amacını taşıdığını açıklamıştı.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün Tevrat ve İncil yakma eylemi yapacağını duyuran 32 yaşındaki Ahmad A. adlı kişi eyleminden vazgeçtiği açıkladı. Söz konusu kişi, ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak buna kalkıştığını belirtmişti.

Bugün eylemden vazgeçtiğine ilişkin açıklamada, Suriyeli eylemci Ahmad A., amacının kutsal kitaplar yakmak olmadığını, eyleminin son aylarda Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki vermek amacını taşıdığını tekrarladı. Ahmad A. "Yapmak istediğim düşünce özgürlüğünün de bir sınırı olduğu ve bunu dikkate alınması gerektiğini göstermek" diyen A. "Aynı toplumda yaşıyoruz ve birbirimize karşılıklı saygı göstermemiz gerektiğini ortaya koymak istedim" diye devam etti ve "Ben Tevrat yakarsam, bir başkası İncil, bir diğeri Kuran, burada savaş çıkar, amacım bunun doğru olmadığını gözler önüne sermekti" diye vurguladı.
Polis gösteriye izin verdi

İsveç polisi, dün yaptığı açıklamada, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat ile İncil yakılmasına yönelik bir gösteriye izin verildiğini açıklamıştı. Stockholm polisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada verilen iznin İsveç yasaları uyarınca kamusal alanda yapılmak istenen bir gösteriye yönelik olduğunun altını çizmişti. Stockholm polisi basın sözcüsü Carina Skagerlind "Polis, çeşitli dini metinlerin yakılması için izin vermez, halka açık bir toplantı düzenlenmesi ve bir görüşün ifade edilmesine izin verir" diye vurgulamıştı. Son aylarda düzenlenen Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri pek çok ülkede İsveç polisinin Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına izin verildiği şeklinde duyurulmuştu.

Eyleme tepkiler geldi

Başta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog olmak üzere eyleme yoğun tepkiler geldi ve kınandı. İsrail Cumhurbaşkanı, "İsveç'te kutsal kitapların yakılmasına izin verilmesini kesin bir dille kınıyorum" dedi. Herzog "Tüm dünyadaki Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadım ve şimdi de Yahudi halkının ebedi kitabı olan Yahudi İncili'ni aynı akıbetin bekliyor olmasından çok üzgünüm" diye tepki gösterdi.

Ocak ayında Paludan yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ocak ayında İsveç-Danimarka vatandaşı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an yakmasıyla başlayan eylemler devam etti. Ülkede Türkiye'ye muhalif grupların Cumhurbaşkanı Erdoğan maketleriyle yaptıkları eylemler İsveç'in NATO'ya üyeliği üzerinden Ankara ile Stockholm arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden oldu. Son olarak da 28 Haziran'da da Iraklı sığınmacı Salvan Momika bir caminin önünde Kurban Bayramı'nın ilk günü Müslümanların kutsal kitabının bir  nüshasının sayfaları arasında domuz pastırması dilimleri koymuş, ardından da yakma girişiminde bulunmuş, birkaç sayfasını da yakmıştı.

İsveç'te hükümet de eylemlerden rahatsızlığını dile getirse de düşünce ve toplantı özgürlüğüne ilişkin  yasaların buna izin verilmesini şart koştuğuna işaret ediyor. Böylesi eylemlerin yasaklanması sadece ciddi güvenlik tehlikesi görülmesi halinde yasaklanmasının mümkün olduğu belirtiliyor.
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