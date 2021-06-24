Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanının kardeşinden okullara 25 milyonluk satış /24 Haziran 2021 10:03

Milli Eğitim Bakanının kardeşinden okullara 25 milyonluk satış

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un yönetim kurulunda olduğu şirketin, başta okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL’lik satış yaptığı iddia edildi.

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Odatv’nin yayınladığı belgelere göre; 2016 yılında kurulan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hem ortakları hem de yaptıkları satışlarla dikkat çekiyor.

Şirketin Yönetim Kurulu’nda Oktay Selçuk ve Selçuk Özdemir bulunuyor… Oktay Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi… Ziya Selçuk, bakan olduğunda sahibi olduğu Özel Maya Okulları’nı kardeşine bırakmıştı.

Selçuk Özdemir ise, Ziya Selçuk’a yakınlığıyla bilinen bir isim…

Yani, Bakan Ziya Selçuk’un kardeşi ve arkadaşı Selçuk Özdemir bir şirketin yönetim kurulundalardı. Gazi Üniversitesi Teknokent’te kurulan şirketin müşterileri de dikkat çekici.

Odatv, şirketin 2019 yılına ait beyannamesine ulaşmış.

Beyannamede İnova Akademi Bilişim’in müşterilerinin büyük bölümünün özel okullar ve devlet kurumları olduğu görüldü.

Yani, bakanın kardeşi Oktay Selçuk’un sahibi olduğu şirket, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren okullara ve devlet kurumlarına satışta bulunmuştu!

Yayınlanan belgelere göre; 2019 ve 2020 yılında şirketin yaptığı satışların toplamı 25 Milyon 678 bin 159 Türk Lirası… Özel okul sahiplerinin şirketin tavrından rahatsız olduğu ileri sürülüyor.
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