Milli Eğitim Bakanlığı, yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'yi 1.600'den fazla mesleki ve teknik lisesinde 1 milyon öğrencinin ücretsiz erişimine sunacak.





Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon yazılım lisansı satın aldı.





Artık neredeyse hiç kullanılmayan bir programın satın alınmasına sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.





O ŞİRKETLE 5 YILLIK ANLAŞMA





Bakanlık ile "Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG)" isimli şirket arasında 5 yıl süreli iş birliği protokolü imzalandı.





BTG'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın bir firma olduğu iddia edildi.







Yazılım geliştirme programı Delphi oldukça eski bir dil olarak biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eski ve dünyada artık neredeyse hiç kullanılmayan bir program için 1 milyon adet lisans alması büyük tepkileri neden oldu.





SOSYAL MEDYADA YAZILIM UZMANLARI VERYANSIN ETTİ





Sosyal medya üzerinden eleştiriler yapan yazılım uzmanlarının tepkileri şöyle:







*Şaka gibi resmen. En eski yazılımlarla mı developer yetiştirecek bu ülke?





*Türkiye’de toplasan 10 kişi, dünyada kullanan 1.000 kişi bulamayacağın “DELPHI” için MEB 1 milyon tane (1.000.000) yazılım lisansı aldı.





*Yazılımda açık kaynak dünyası popülerken bu kadar para niye? Kim, ne kadar cebine para indirdi?





*5 milyon da quickbasic lisansı satın almaları lazım. Devletin her şeyi eksik!





*Bilerek yapılıyor herhalde. Yüzde 99 bir Türk distribütör ayağı ile almışlardır.





*Açık kaynaklı Python'u bedavaya ögrenmek varken, Delphi lisansına para vermenin baska bir açıklaması yok çünkü.





*Delphi denen dil hiçbir yerde işe yaramayan, eskimiş, yerine binlerce daha iyisi gelmiş, öğrenenlerin iş bulma imkânı falan olmayan bir yazılım dili.





*Milyon lisans alınmış. Onun yerine herhangi bir ücretsiz dil öğretilmesi ve bu dilin notepad'de yazılması öğrenciler için daha verimlidir.





*Yani tamamen gereksiz. Belki biraz deşilirse rant veya vergi kaçırmak için yapılmış bir harcama. Hatta öğrenciler için vakit kaybı.







*Ülkede delphi bilen 1.000 kişi yokken bir milyon lisans almak. Bilemiyorum!

