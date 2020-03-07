Milli Eğitim Bakanlığı imam hatip dışındaki okulları görmüyor

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı, iktidarın eğitim alanındaki ‘ayrımcı’ tercihini bir defa daha gözler önüne serdi. Programa göre, 1994’den bugüne Anadolu liseleri için 2 bin 726, imam hatip liseleri içinse 2 bin 912 derslik inşa edildi.









Birgün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre AKP iktidarları döneminde sayıları hızla artan imam hatipler için 2019’da 867 milyon, Anadolu liseleri içinse 664 milyon lira harcandı. Anadolu liselerinin yatırım projelerinin tutarı 1,9 milyar, İHL’lerinkiyse 2,3 milyar lira oldu.





ÖĞRENCİ PANSİYONU SAYISINDA FARK HAYLİ BÜYÜK

İmam hatip liseleri, öğrenci pansiyonları projelerinde de Anadolu liselerini geride bıraktı. Yatırım programında, yapımı tamamlanan veya devam eden 10 bin 131 İHL öğrenci pansiyonu bulunduğu belirtilirken bu sayı Anadolu liselerinde 6 bin 254’te kaldı.





BÜTÇEDEN AYRILAN PARADA DA İHL’LER ÖNE ÇIKIYOR

Bütçeden 2020 için imam hatip ve Anadolu lisesi projeleri için toplam 930 milyon lira ayrıldı. Bunun 470 milyon lirasının İHL ve uygulama atölyesi inşaatları için 460 milyonun da Anadolu lisesi yapımı için harcanacağı öğrenildi.





SAYIYI HER YIL ARTIRIYORLAR 2012’DE 573’KEN ŞİMDİ BİN 623





2012’de 573 olan İHL sayısı 4+4+4 sistemiyle 2018-2019’da bin 623’e çıktı. 2012’de sayısı sıfır olan imam hatip ortaokulu sayısı ise 3 bin 394’e ulaştı. Ancak liselerde 2015-2016’den bu yana öğrenci sayısı sürekli düştü.





DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA DA AVANTAJ SAĞLANDI

İmam hatip liselerinde 2012’de 268 bin 245 olan öğrenci sayısı 2018-2019’da 605 bin 689’a yükseldi. 2012’de olmayan İH ortaokullarında ise 2018-2019’da 761 bin 785 öğrenci var.





2012’de İHL’de derslik başına 27,8 öğrenci düşerken sayı 2018-2019’da 18’e düştü. Bütün liseler baz alındığında derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 şeklinde gerçekleşti. İmam hatiplilerin derslik ve öğrenci sayıları çıkarıldığında ise sayı 28/e yükseldi.