Milliyetçi AfD yönetiminin Almanya cumhurbaşkanı için adayı belli oldu

Irkçı-milliyetçi Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ana muhalefet Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi ve AfD’ye de yakınlığıyla bilinen sağ-muhafazakar Değerler Birliği (Werteunion) Başkanı Max Otte’yi cumhurbaşkanlığına aday göstermesi ülkede geniş tartışmalara yol açtı.CDU Köln bölge örgütü olan Otte, 13 Şubat’ta yapılacak seçimlerde Sol Parti’nin adayı Doktor Gerhart Trabert ile birlikte mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e karşı yarışacak.Max Otte’nin aşırı sağcı partinin adayı olması öncelikle üyesi olduğu CDU’dan sert tepki geldi. AfD yönetim kurulu ve eyalet örgütleri tarafından Otte’nin aday gösterilmesinden sonra CDU Köln örgütü, Otte’yi üyelikten atma süreci başlattı. Eyalet örgütü ve genel merkez ile eşgüdümlü sürdürülen soruşturmanın ardından Otte’nin partinden atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. CDU bir süre önce seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Steinmeier’e destek vereceğini açıklamıştı.CDU yöneticileri yaptıkları açıklamalarda 400 bin üyesi olan aşırı muhafazakar Werteunion’un başkanının aşırı sağcı AfD’nin cumhurbaşkanı adayı olmasının kabul edilmeyeceği ifade edilerek, Otte’ye partiden derhal istifa etmesi çağrısı yapıldı.Ancak Otte’nin tartışmaların merkezinde kalmak için kısa sürede istifa etmeyeceği tahmin ediliyor. Basında yer alan haberlere göre Otte uzun zamandan beri AfD ile içli dışlı ve CDU’nun buna çok fazla tepki göstermediği dile getirildi. Söz konusu haberlere göre Otte, 2018-21 yılları arasında AfD’nin yan kuruluşu olan Desiderius Erasmus Vakfı (DES) Kuratoryumu (Danışma Kurulu) başkanlığı yapıyordu.AfD 2017’de yapılan seçimlerde ise milletvekili Albrecht Glaser’i Steinmeier’e karşı aday göstermiş ve 42 oy almıştı.