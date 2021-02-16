Samanyolu Haber /Gündem / Milyarlık kiramızı öteleyin, bu arada garanti ödememizi de yatırın /16 Şubat 2021 12:10

Milyarlık kiramızı öteleyin, bu arada garanti ödememizi de yatırın

Bloomberg, İstanbul Havalimanı'nı işleten ve yılda devlete 1,1 milyar euro kira vermesi gereken İGA'nın devletten kira erteleme, indirim ve sözleşme uzatma talep ettiğini yazdı.

SHABER3.COM

Pandemi nedeniyle hava trafiği azalınca, havalimanlarını işleten firmalar devletin kapısını çaldı.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, aralarında İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın da olduğu havalimanı işletmecisi şirketler, hükümetten destek istiyor.

Hükümete yakın inşaat firmaları Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa tarafından işletilen ve yıllık 1,1 milyar euro devlete kira ödemesi gereken İGA’nın kira erteleme, indirim ve sözleşme uzatma talepleriyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) kapısını çaldığı aktarıldı.

Her havalimanı için farklı talep ve şartların müzakere edildiği belirtildi.

90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı, 2020’de kapasitesinin sadece yüzde 25’i düzeyinde yolcuya hizmet verebilmişti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52 azalmıştı.

Yıllık kirası 1,1 milyar euro olan İGA, 25 yıllık sözleşmesindeki yolcu garantisi maddesinden yararlanabiliyor. Hükümet, kira ödemesini garanti ödemesinden düşmeyi değerlendirebilir.
İGA dışındaki bir havalimanı işletmecisinin de iki yıllık kira ertelemesi için görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milyarlık kiramızı öteleyin, bu arada garanti ödememizi... Sonraki Haber >>

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:32