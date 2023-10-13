Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti

Emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını yerine getirmenin önemli olduğu her çalışan tarafından bilinen bir gerçek. Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından belirlenen yeni liste 1 Ekim itibariyle paylaşıldı.







Artık emekli olmak isteyenlerin ne zaman emekli olacaklarını öğrenmeleri için referans alacakları güncel şartlar ortaya çıktı. SGK'nın 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu yeni düzenlemeler, emeklilik sürecini planlayan vatandaşlar için büyük önem taşımakta.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre SGK, emeklilik şartlarını etkileyen yeni yaş ve prim düzenlemelerini açıkladı. Bu güncellemeye göre 3600, 5000 ve 7200 prim hesaplama sistemleri yeniden düzenlendi. SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yeni yaş-gün tablosu 1 Ekim 2023 tarihi ile birlikte yürürlüğü girdi.







3600, 5000 ve 7200 PRİM HESABI SIFIRLANDI



TR haberde yer alan bilgilere göre; yeni düzenleme ile birlikte 3600, 5000 ve 7200 prim hesapları sıfırlandı. Prim gün sayısı nedeni ile emekli olamayanlar bu tabloyu takip ederek emeklilik başvurusu yapabilir,







İŞTE YENİ EMEKLİLİK ŞARTLARI



Yeni yaş-gün tablosuna göre, emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayıları şu şekilde belirlendi:







Erkekler için:



2023 yılı için 25 yıl ve 5000 prim günü



2024 yılı için 26 yıl ve 5200 prim günü

2025 yılı için 27 yıl ve 5400 prim günü





Kadınlar için:



2023 yılı için 20 yıl ve 3600 prim günü



2024 yılı için 21 yıl ve 3800 prim günü

2025 yılı için 22 yıl ve 4000 prim günü







