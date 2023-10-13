"Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!"

Dolar kuru yılbaşından bu yana düzenli olarak yükselmeye devam ederken seçimlerin ardından adeta patladı. ABD Merkez Bankası'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları da dolar kurunu etkiliyor.







Uzmanlara göre dolar TL 30 lirayı kısa süre içinde görecek. Hatta dolar kuru için daha da yüksek tahminler var. Yaptığı yüksek tahminler nedeniyle adından sıkça söz ettiren Selçuk geçer, doların 45 TL olacağı tarihi açıkladı.







Peki Dolar ne zaman 45 TL olacak? Elinde 1 doları olanlar dolar borcu olanlar aman dikkat o tarih geliyor. İşte Selçuk Geçer dolar yorumları ve Dolar tahminleri…







Gerçek Gündem'in haberine göre ünlü ekonomi Selçuk Geçer ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarına dikkat çekti. Dolar kurunda bu kararların etkisiyle birlikte ani yükseliş atakları beklediğini söyleyen Selçuk Geçer, elinde dolar olan ve dolar borcu olan vatandaşları uyardı.







Faiz artırımlarının devam etmesi halinde ABD'de hisse satışlarının başlayacağını ve bunun tüm dünyaya yansıyacağını belirten Selçuk Geçer, uluslararası piyasaların gerilemesi durumunda Türkiye'de de bir miktar baskı oluşacağını söyledi.







Dünya borsalarında esas büyük satışların önümüzdeki günlerde geleceğini de söyleyen Selçuk Geçer, böyle bir tablonun oluşması durumunda riskli piyasalarda ciddi düşüşler olacağını ifade etti. Altın fiyatları ile ilgili de konuşan Selçuk Geçer önce bir gevşeme ve sonrasında ise yukarı yönlü hareket beklediğini dile getirdi.







Dolar kuru yorumlarını da paylaşan ekonomik Selçuk Geçer Avrupa ve ABD tarafından Türkiye'ye bir manipülasyon uygulandığını söyledi. ABD'li banka Morgan Stanley tarafından açıklanan Türkiye raporuna da tepki gösteren Selçuk Geçer, Türk lirasının yeterince değer kaybettiğini ve daha fazla değer kaybetmesine gerek olmadığını dile getirdi.







Dolarda 27 TL'nin son derece değerli bir rakam olduğunu vurgulayan Selçuk Geçer, ancak daha da yükselmesi gerektiğini dile getirdi. Geçer, Türk lirasının şu anda dolar karşısında en az 45 lira olması gerektiğine vurgu yaptı.







Ünlü ekonomist, “Olmazsa Türkiye'nin dış ticaret açığı daha da artacak. Dengelensin diyorsanız da, o seviyeler buralar değil. Dengeleneceği seviye 45 lira ve üstü. Sonrasında da oluşacak enflasyona göre daha yükselecek.” dedi.







Geçer, “Doların 27 liralık karşılığı, Türk lirası için bakıldığı zaman son derece değerli bir rakam. Siz ne derseniz söyleyin kardeşim. Biz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Dolar kurunun 27 lira olması, bu seviyenin aşırı değerli olduğunu gösterir.







Tekrarlıyorum Türk lirasının şu anda ya da en kısa sürede dolar karşısında en az 45 lira olması gerekiyor. Dengelensin diyorsanız da, o seviyeler buralar değil. Dengeleneceği seviye 45 lira ve üstü. Sonrasında da oluşacak enflasyona göre daha yükselecek” dedi.







Ancak ilerleyen aylarda, istenilse de istenilmese de, baskılanmaya çalışılsa da serbest bırakılsa da dolar kuru bu seviyelere gelecek diyen Geçer, “Bu işin lamı cimi yok. 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla dolar/TL paritesinde yaşanacak rekor yükseliş, sonrasında eğer doğru ekonomik hamleler yapılırsa kurdaki yükselişi kesebilir.







Ancak şu anda yaşanacak yükseliş, 2018 yılından beri biriktirilen enflasyonun bir eseri olacaktır ve bunun gerçekleşmesi zorunludur” diye konuştu.









