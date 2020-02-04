Samanyolu Haber /Gündem / Minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü /04 Şubat 2020 20:25

Minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Van'da bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildiğini söyleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Minibüs ve iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde içinde yolcular olan bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini aktaran Bilmez, “Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van-Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili” dedi.

Daha sonra ekiplerin bölgeye ulaştığını açıklayan Mehmet Emin Bilmez, “Söz konusu bölgeye eğitimli köpeklerin de yer aldığı ekipler de gönderildi. Yoğun bir arama çalışması yürütülüyor. Minibüse şu an ulaşılmış değil. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi” diye konuştu.
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