Kandil gecesi Hizmetten'de buluşuyoruz

Kutlu zaman dilimi üç aylarda gün be gün Ramazan’a yaklaşıyoruz. Pazar akşamı Miraç Kandil’ini idrak edeceğiz. Birbirinden kıymetli hocalarımızın katılacağı Hizmetten YouTube kanalında naklen yayınlacak ‘Miraç Kandili’ özel programımıza davetlisiniz.



İlahiyatçı Mustafa Özdamar’ın sunacağı Miraç Kandili naklen yayınımıza konuk olarak; Prof Dr Muhittin Akgül, Neslihan Güven, Mehmet Yıldız ve Muhammed Aydoğmuş katılacak. Prof Akgül, Miraç nedir sorusuna cevap verecek. Neslihan Güven, Miracın meyvesi olan namazı anlatacak. Mehmet Yıldız, Hizmet Hareketi davasının çilesini çekmiş, baharı görmeden mazlum olarak ruhunun ufkuna yürümüş Hizmet erlerini anlatacak.



Mehmet Yıldız, hasseten geçtiğimiz günlerde hapishanede ruhunun ufkuna yürüyen Hocaefendi’nin 55 yıllık dostu ve dava arkadaşı Yusuf Bekmezci Ağabey’le ilgili hatıralarından bahsedecek. Gecenin sonunda ise Muhammed Aydoğmuş Hocamız dua edecek. Hep birlikte ellerimiz semaya kalkıp, Aydoğmuş Hocamızın duasına amin diyeceğiz. Yine Miraç Kandili naklen yayınımızda Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vaazlarından kesitlerin yanı sıra naat-ı şerifler yer alacak.



“Mirac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle anlatır Bediüzzaman Hazretleri bu mübarek gecenin önemini.



Programımız, 27 Şubat Pazar, saat 19.30’da (Avrupa saati) başlayacak. Hizmetten YouTube kanalı ve Hotbird uydusundan bulunan MC EU TV’den eş zamanlı olarak yayınlanacak.

