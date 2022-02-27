Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden o proje için durdurma kararı çıktı /27 Şubat 2022 19:52

Mahkemeden o proje için durdurma kararı çıktı

Ordu Çevre Derneğinin (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesindeki kıyı dolgu projesine açtığı davada “yürütmeyi durdurma”dan sonra kesin karar çıktı. Mahkeme kıyı dolgu projesi için verilen ÇED olumlu kararını da iptal etti.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ordu Çevre Derneğinin (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesindeki kıyı dolgu projesine açtığı davada “yürütmeyi durdurma”dan sonra kesin karar çıktı. Mahkeme kıyı dolgu projesi için verilen ÇED olumlu kararını da iptal etti.

ORÇEV tarafından yapılan açıklamada “Mahkeme ekolojik yıkımı görüp yasa gereği kararını verdi. Kesin karar Ordu’nun kıyılarının korunmasını sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi karardan ders çıkararak bundan sonraki projelerini hukuka, ekolojik duruma göre ve halkla değerlendirerek yapar umarız” denildi.

Açıklamada 1 Mart Salı günü belediye önünde; mahkeme kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle basın açıklaması yapılacağı da belirtildi.
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