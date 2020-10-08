Samanyolu Haber /Gündem / Mısır donanması Karadeniz'e çıkıyor /08 Ekim 2020 21:44

Mısır donanması Karadeniz'e çıkıyor

Rusya ile Mısır'ın Karedeniz'de ortak bir askeri tatbikat yapacağı ifade edildi. İşte detaylar...

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya ve Mısır donanmaları Karadeniz'de ortak tatbikat yapacak.

Rusya Karadeniz Filosunun basın ofisi Perşembe günü Rus ve Mısır donanmalarının Karadeniz'de bu yılın sonuna kadar ortak tatbikatlar yapacaklarını duyurdu.

Açıklamada "Novorossiysk'te, Mısır Arap Cumhuriyeti Donanması ve Rus Donanması heyetleri, Dostluk Köprüsü-2020 ortak tatbikatının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için üç günlük bir konferans düzenlediler. Her iki ülkenin temsilcilerinin buluşmasının ana amacı ülkelerin ilk defa Karadeniz'de düzenlenecek tatbikatlar için bir plan hazırlayıp onaylaması oldu" denildi.

Tatbikatlar sırasında, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu ve Mısır Donanması'nın savaş gemilerinin "deniz yollarını çeşitli tehditlere karşı savunmak" için uçak desteğiyle önlemler alacağı açıklandı.

Tek senaryoya göre, denizde haberleşmeyi organize etmek ve ikmal yapmak için kuvvetler konuşlandırılacak ve manevralara katılanlar "şüpheli gemileri" teftiş edecek.

Ayrıca, Rus ve Mısırlı denizciler, denizde her türlü koruma ve savunmayı organize etmek için tatbikatların ortak karargahının komutası altında tedbirler uygulayacaklar ve gemi kaynaklı silahlar kullanarak füze ve topçu ateşlemeleri gerçekleştirecekler.

Rusya Karadeniz Filosunun basın ofisi, "Tatbikatlar, denizde güvenlik ve istikrar için Mısır ve Rus Deniz Kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve yoğun denizcilik alanlarında çeşitli tehditleri engellemek için personel arasında deneyim alışverişini amaçlamaktadır" açıklamasını yaptı.

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