Samanyolu Haber /Dünya / Mısır ve Fransa'da ortak hava tatbikatı /31 Ocak 2022 22:27

Mısır ve Fransa'da ortak hava tatbikatı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz tarafından yapılan açıklama Mısır ve Fransa hava kuvvetlerince bugün başlatılan ortak hava tatbikatının birkaç gün süreceği ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Mısır ve Fransa hava kuvvetlerinin, Mısır hava sahasında "Amon-22" adıyla ortak tatbikat başlattığı belirtildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Fransa hava kuvvetlerince bugün başlatılan ortak hava tatbikatının birkaç gün süreceğini belirtti.

Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, ortak hava muharebe operasyonlarının planlanması ve yönetilmesine ilişkin bir dizi yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin alınacağını kaydetti.

Abdulhafiz ayrıca tatbikatın, "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.

Açıklamada, tatbikatın kaç gün süreceğine dair ise net bir bilgi verilmedi.

Mısır ve Fransa, son olarak 22 Ocak'ta Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.


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