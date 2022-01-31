Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı. Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı.





Açıklamaya göre, Türkmenistan’a 800 bin dozdan fazla tek dozluk, Omicron ve diğer mutasyonlara karşı etkili evrensel bir güçlendirici olan Sputnik Light aşısı gönderildi.









Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı.