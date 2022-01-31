Samanyolu Haber /Dünya / 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı /31 Ocak 2022 22:31

400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı

Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı.

Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Türkmenistan’a 800 bin dozdan fazla tek dozluk, Omicron ve diğer mutasyonlara karşı etkili evrensel bir güçlendirici olan Sputnik Light aşısı gönderildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı... Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:41