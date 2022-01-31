Enerji kesintisiyle ilgili araştırma önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İran’daki arızadan kaynaklandığı söylenen sanayi bölgelerindeki doğal gaz tedarik sıkıntısı ve elektrik kesintilerine ilişkin araştırma önergesi verdi.Yaşanan doğal gaz ve elektrik kesintilerinden dolayı ekonomide ve ticarette yaşanacak sorunlara dikkat çeken Kenanoğlu, yaşanan enerji krizinin sebeplerinin ve etkilerinin araştırılıp mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla TBMM'yi göreve çağırdı. Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:"Doğal gazda yaşanan tedarik sıkıntısı ve beraberindeki elektrik kesintileri üretimi durdurma noktasına taşımıştır. Enerji arzının sürekliliği, sanayi üretimi açısından olmazsa olmazdır. Böylesi ciddi kesintilerin olması Türkiye’de bir enerji krizinin yaşandığını ve bu kriz yönetilemediğini göstermektedir. Bu krizin konutlara da yansıma tehlikesi bulunmaktadır.Döviz kurlarındaki artışta doğal gazda zam dalgasına neden olmuştu. Sanayinin ve doğal gazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğal gaza 2021 Aralık ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılmıştı. BOTAŞ, kasım ayında da sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 48.4, santrallerin kullandığı doğal gaza ise yüzde 46.8 oranlarında zam yapmıştı. Eylül ve ekim aylarında da her iki tarifeye yapılan zam oranı yüzde 15 olmuştu. Art arda gelen zamlar sonrası sanayinin kullandığı bin metreküp doğal gazın fiyatı 4 bin 179 TL, santrallerin kullandığı doğal gaz da 4 bin 800 TL olmuştur. Aralık 2020’de her iki tarifedeki fiyat bin 400 TL iken son 1 yılda sanayi doğal gazındaki fiyat artışı yüzde 200’e yaklaşmış, elektrik santrallerindeki artış ise yüzde 243’ü bulmuştur. Alınan bu kesinti kararları ile birlikte bir tarafta sanayicinin yükü artarken diğer taraftan oluşan maliyetlerin piyasada tüketici fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır.Bütün bunlara göre; İran’daki arızadan kaynaklandığı söylenen doğal gaz sıkıntısının, sanayi bölgelerinde yaşanan doğal gaz kısıtı ile elektrik kesintilerinin gerçek sebeplerinin araştırılması, bu kesintilerin üretimi nasıl etkilediği, üretimin durması nedeniyle yaşanacak maliyetin vatandaşa ne şekilde yansıyacağı, sanayicilerin mağduriyetlerinin nasıl giderileceği, ayrıca geçmiş yıllarda elektrik altyapısına önem verilmemesi nedeniyle yaşanan kesintilerden dolayı büyük mağduriyetler yaşayan Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu illerdeki vatandaşlarımızın bu son durum karşısında yaşayacağı sorunlar ile buna benzer krizlerin bir daha yaşanmaması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını çok önemli ve gerekli görmekteyim."