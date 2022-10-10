‘MİT’çi gazeteci’ Abdurrahman Şimşek şimdi de gazeteci Abdullah Bozkurt’u hedef gösterdi





18 gün önce Almanya’da yaşayan sürgün gazeteci Cevheri Güven’in yaşadığı evin ve kendisinin fotoğraflarını çekerek hedef gösteren Abdurrahman Şimşek sürgün gazetecileri hedef göstermeye devam ediyor.





‘MİT’çi gazeteci’ Şimşek, İsviçre’nin başkenti Stockholm’de yaşayan Today’s Zaman gazetesinin eski Ankara Temsilcisi ve Nordic Monitor Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt’un fotoğraflarını, inip bindiği otobüs durağı, evinin adresini kapı numarasına kadar yayınladı.





BOZKURT: BOYUN EĞMEYECEĞİM





Sabah’ın manşeti üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Abdullah Bozkurt, “Türk istihbaratı MİT, yurtdışındaki araştırmacı gazetecilere yönelik yıldırma ve taciz kampanyasını hızlandırdı. İstihbarat Servisi bugün İsveç’te benim ve evimin fotoğraflarını rejimin sözcüsü Sabah’a sızdırdı. Boyun eğmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.





DAHA ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI





Yaklaşık 4 yıldır yaptığı dosya haberleriyle Türkiye’deki haksızlık ve hukuksuzlukları ortaya çıkaran Nordic Monitor Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt 2 yıl önce evinin önünde saldırıya uğramıştı.