Samanyolu Haber /Ekonomi / Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini sonlandırma ve bu ülkeden çekilme kararı aldı /25 Ekim 2023 10:53

Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini sonlandırma ve bu ülkeden çekilme kararı aldı

Mitsubishi Motor, Çin'de satışlarının düşmesi sebebiyle, bu ülkedeki araç üretimini durdurma ve Çin'den çekilme kararı verdiğini açıkladı.

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Çin'de faal Japon üretici firmalar, bu ülkedeki satışların düşmesi ve Çin iç piyasasının elektrikli araçlara yönelimindeki hızlı artışından olumsuz etkileniyor.

Mitsubishi Motor Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, satış hedeflerinin planlandığı doğrultuda yakalanamadığı ve Mart 2023'te üretimin askıya alındığı aktarıldı.

Çin'deki iş stratejisinin güncellendiği ve yapısal reforma gidildiği bildirilen açıklamada, yerel üretimin durdurulacağı ve stoklar tükenince yeni araç satışı sona ereceği açıklandı.

Çin piyasasından çekilme kararının, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılını kapsayan, 24 milyar yenlik (160 milyon dolar) olağan dışı kayba yol açması bekleniyor.

Yerel imalat partneriyle müzakereler sonrası çekilme kararı alan Japon firmanın, üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırabileceği belirtildi.
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