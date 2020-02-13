Samanyolu Haber /Gündem / Mobil Dünya Kongresi, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi /13 Şubat 2020 09:23

Mobil Dünya Kongresi, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın başşehri Barcelona'da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji kongresi koronavirüs sebebiyle iptal edildi.

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Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi.

Mobil Dünya Kongresi, bu sektördeki dünyanın en büyük fuarı olmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlerini, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri de bir araya getiren bir konferans.

Organizatörler, bu yıl İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılması planlanan etkinliğin gerçekleşmesinin "imkânsız" olduğunu açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa halka sakin olma çağrısında bulundu.

Bakan Illa, Çarşamba günü insanlara İspanyol sağlık sistemine güvenmeleri ve bilimsel kanıtlara dayanarak karar almaları çağrısında bulunmuştu.

24-27 Şubat'ta yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi'ne, her yıl ortalama 100 binden fazla kişi katılıyor. Katılımcıların yaklaşık 6 bini Çin'den seyahat ediyor.

Fuarda binlerce şirket, son yenilikleri sergileme imkanı buluyor.

Ancak Amazon, Sony, Huawei, Nokia, LG Electronics, Vodafone, Facebook ve çip üreticileri Intel ile Nvidia, konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

Fransız telekom şirketi Orange, yönetim kurulu başkanı dünya çapında mobil şebeke hizmeti veren şirketlerini bir araya getiren GSMA'nın başkanlığını yapmasına rağmen etkinlikten çekilmişti.
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