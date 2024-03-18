Moldova'da ilk sıcak çatışma : Transdinyester bölgesine İHA ile saldırıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Trasdinyester yönetimi, Ukrayna tarafından Tiraspol'deki bir askeri birliğe saldırı düzenlendiğini duyurdu.





Yetkililer tarafından yayınlanan görüntülerde, park halindeki bir askeri Mi-8 helikopterini hedef alan bir drone görülüyor.





Aktif olmayan bir Helikopterin vurulmuş olması ise saldırıda provakasyon şüphesini doğurdu. Patlama sırasında kimse yaralanmadı.





Kişinev hükümeti ise Ukrayna ile temaslarının ardından Transdinyester'e yönelik saldırıyı araştırdıklarını açıkladı.





Moldova Hükümeti'ne bağlı Yeniden Entegrasyon Bürosu, Telegram'da Ukrayna tarafıyla temas halinde olan Moldovalı yetkililerin Transdinyester'e yönelik saldırı gerçeğini doğrulamadığını duyurdu.





Geçtiğimiz günlerde Moldova hükümeti, NATO üyeliğini düşünmüyoruz açıklaması yapmıştı.Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, çünkü bu fikrin halk arasında destek görmediğini belirtmişti.