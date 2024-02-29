Samanyolu Haber /Dünya / Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan 'koruma' talep etti /29 Şubat 2024 09:27

Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan 'koruma' talep etti

Hukuken Moldova'ya bağlı olan ve uluslararası tanınırlığı olmayan Transdinyester ile Kişinev yönetimi arasındaki gerginlik, Moldova'nın sene başından itibaren bölgedeki ihracat ve ithalata yeni gümrük vergileri getirmesi ile zirveye ulaştı.

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Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester'deki Yüksek konsey üyeleri, Rus Meclisi Dumas'dan Batı yanlısı Moldova hükümetine karşı kendilerini korumasını talep etti.

Hukuken Moldova'ya bağlı olan ve uluslararası tanınırlığı olmayan Transdinyester ile Kişinev yönetimi arasındaki gerginlik, Moldova'nın sene başından itibaren bölgedeki ihracat ve ithalata yeni gümrük vergileri getirmesi ile zirveye ulaştı.  

Avrupa Birliği (AB) taraftarı Kişinev'in kararına tepki gösteren Transdinyester Yüksek Konseyi üyeleri, Moskova'nın bölgede yaşayan 220 binden fazla Rus vatandaşının durumunu göz önünde bulundurması gerektiğini belirterek bölgenin savunulması için önlemler alınması çağrısında bulundu.

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Bölgenin başkenti kabul edilen Tiraspol'deki yetkililerin yayınladığı bildiride ayrıca Avrupa Parlamentosundan Moldova'dan gelen baskıların yerel halkın "hak ve özgürlüklerini ihlal etmesini" engellemesini istedi.

Transdinyester Yüksek Konseyi Başkanı Alexander Korshunov, Moldova'nın "jeopolitik durumdan faydalandığını" ve ekonomiyi "bir baskı ve şantaj aracı olarak" kullandığını söyledi.

"Moldova'nın Transdinyester'e ilişkin politikası ve hedefleri geçtiğimiz on yıllar boyunca değişmedi." diyen Konsey Başkanı, "Ekonomik potansiyelimizi yok etmek, vatandaşlarımız için dayanılmaz yaşam koşulları yaratmak ve devlet yapımızı ortadan kaldırmayı başarmak için çalışıyorlar". dedi.

Yaklaşık 470 bin nüfusa sahip olan Transdinyester, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısı ile Moldova'nın Ukrayna sınırı arasında yer alan ince bir toprak şeridi. Uluslararası kamuoyu tarafından tanınmayan devletin kendi para birimi ve bayrağı bulunuyor.
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