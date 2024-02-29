Vegan etlere 'biftek' etiketi basmak yasakladı

Fransa'da hükümet bitki bazlı ürünlerin etiketlerinde biftek ve jambon gibi geleneksel olarak et ürünleri ile doğrudan bağlantılı terimlerin yazılmasına yasak getirdi.



Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte et endüstrisinin "vejetaryen jambon" veya "vegan sosis" gibi terimlerin tüketiciler arasında yol açabildiği kafa karışıklığına ilişkin uzun süredir dile getirdiği endişelere yanıt olarak alındığı belirtildi.



Bununla birlikte, 27 Şubat Salı günü yayınlanan yönetmelik, içeriğinde düşük seviyede bitki bulunduran 'merguez sosisi' veya genellikle tavuk, hindi ya da dana eti gibi beyaz etlerin içine jambon ve İsviçre peyniri gibi malzemelerin konulduğu 'cordon bleu' gibi ürünlerin ise etiketlerini korumasına izin veriyor.



Yeni etiketleme sistemine uymayanlara verilecek cezalar ise bin 500 euro olarak belirlendi. Fakat etiketlerde yapılan hatanın bir tüzel kişilik olması durumunda ceza 7 bin 500 euroya yükseliyor. Kararnameye göre, üreticilere bu tür cezalara çarptırılmadan mevcut stoklarını satmaları için bir yıllık ek süre tanınıyor.