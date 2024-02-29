Teksas'ta orman yangını kontrolden çıktı: Nükleer tesis kapatıldı

Yangın iki günde iki kat büyüdü

Yangın pazartesi günü çıkan ilk kıvılcımından bu yana iki kattan fazla büyüdü. Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott, eyalet tarihinin en büyük ikinci yangın olan Smokehouse Creek'te alevlerin yaklaşık bin kilometrekarelik alanı yakması nedeniyle 60 ilçe için afet ilanı yayınladı.

"Tahliyeye hazır olun"

Sıcaklıkların düşeceği, rüzgarın hafifleyeceği ve hatta perşembe günü yağmur geleceğine dair hava tahminleri itfaiyeciler için biraz umut verse de, halihazırda birçok bölgede durum ciddiyetini koruyor.

Nükleer tesiste son durum ne?

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Pantex'teki Üretim Ofisi sözcüsü Laef Pendergraft bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, gereki olmayan personeli, sadece tedbir amacıyla bölgeden tahliye ettiklerini belirtti ve "Ancak, bu senaryolar için eğitim almış, sahada bulunan ve tesis alanında herhangi bir gerçek acil durum ortaya çıkması halinde bunu izleyen ve hazır olan iyi donanımlı bir itfaiye departmanımız var." dedi.

Kuvvetli rüzgarlar, kuru otlar ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, durma emaresi göstermeyen yangınları beslemeye devam ediyor.Yerel acil durum yetkilileri, Hutchinson County'de bilinmeyen sayıda ev ve diğer binaların hasar gördüğünü veya yıkıldığını duyurdu.Panhandle eyaletini kasıp kavuran yangınlar sebebiyle ABD'nin nükleer cephaneliğini monte ve demonte eden ana tesis Pantex salı gecesi faaliyetlerini durdurdu, ancak çarşamba günü normal faaliyete döndüğü bildirildi.Yetkililer, inişli çıkışlı ovalarla çevrili ve seyrek nüfuslu ilçeleri, sondaj tesisleri ve sığır çifftlikleriyle dolu kırsal alanları kasıp kavuran yangına neyin sebep olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.Abbott, "Teksaslıları kıvılcım yaratabilecek faaliyetleri sınırlandırmaya ve sevdiklerini güvende tutmak için önlem almaya çağırıyoruz" dedi.Tahliye emirleri arttıkça, ilçe ve şehir yetkilileri Facebook üzerinden canlı yayın yaparak paniğe kapılan bölge sakinlerin sorularını yanıtlamaya çalıştı.Yetkililer, halktan cep telefonlarının acil durum uyarılarını açmalarını ve derhal tahliye etmeye hazır olmalarını istedi. Yetkililer, bazı yolların her iki tarafında da yangın olduğunu ve kaynakların sınıra dayandığına dikkat çekti.